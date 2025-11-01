COURT-CIRCUIT Urban pictures Salle Gramont, Conservatoire de Puteaux Puteaux

COURT-CIRCUIT Urban pictures Vendredi 29 mai 2026, 20h30 Salle Gramont, Conservatoire de Puteaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00 – 2026-05-29T21:30:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00 – 2026-05-29T21:30:00

Précédé d’une conférence à 18h : «une histoire des musiques électroniques» par Juan Arroyo / Salle Bellini et d’une installation immersive à 19h : « Forêt d’enceintes » à l’Atrium

À l’issue du spectacle DJ set avec Benjamin Soistier en présence des danseurs de la Cie John DEGOIS / Atrium

Juan Arroyo, Urban pictures

La musique, conçue pour l’ensemble Court-circuit, s’épanouit dans une fusion novatrice entre les fondamentaux du Hip-hop — le rap, le breakdance, le beatboxing, le DJing, et le graffiti — l’Hybridationisme singulier de Juan Arroyo. Portée par une diffusion sonore spatiale à travers huit haut-parleurs entourant le public, elle transforme les rythmes et textures de la ville en une fresque auditive.

Chaque tableau propose une exploration sensorielle qui fait écho à l’effervescence urbaine. Le spectacle prend vie grâce à une chorégraphie contemporaine signée John Degois, tandis que les poèmes urbains de Mariangela Rosato donnent une résonance littéraire aux espaces explorés. L’univers visuel imaginé par Moussa Sarr enrichit l’expérience en conjuguant les formes et les couleurs dans une harmonie plastique.

Ensemble Court-circuit

Jean Deroyer direction

John Degois chorégraphie

compagnie John Degois danseurs

Juan Arroyo composition et électronique

Durée: 50 min

Création co-production Ville de Puteaux & Ensemble Court-circuit

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

Salle Gramont, Conservatoire de Puteaux 5 Rue Francis de Pressensé, puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.culture.puteaux.fr/saison-2025-2026/ensemble-court-circuit-compagnie-john-degois-juan-arroyo-urban-pictures/ »}]

Une quête poétique à travers l’univers urbain, nourrie par l’énergie et la diversité du street art. street art danse