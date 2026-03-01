Court métrage au village La Fête du Court métrage Bussy-la-Pesle
Court métrage au village La Fête du Court métrage Bussy-la-Pesle dimanche 29 mars 2026.
Court métrage au village La Fête du Court métrage
Salle communale Bussy-la-Pesle Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association des amis du château de Bussy la Pesle vous invite à la Fête du Court métrage dans la salle communale rue Fringant à Bussy.
L’événement se déroulera en 3 temps avec une projection pour les plus jeunes, suivie d’un goûter partagé, pour enchaîner avec une projection tout public. .
Salle communale Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté marion@chateaubussylapesle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Court métrage au village La Fête du Court métrage
L’événement Court métrage au village La Fête du Court métrage Bussy-la-Pesle a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Ouche et Montagne