Court métrage au village La Fête du Court métrage

Salle communale Bussy-la-Pesle Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association des amis du château de Bussy la Pesle vous invite à la Fête du Court métrage dans la salle communale rue Fringant à Bussy.

L’événement se déroulera en 3 temps avec une projection pour les plus jeunes, suivie d’un goûter partagé, pour enchaîner avec une projection tout public. .

Salle communale Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté marion@chateaubussylapesle.fr

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English : Court métrage au village La Fête du Court métrage

L’événement Court métrage au village La Fête du Court métrage Bussy-la-Pesle a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Ouche et Montagne