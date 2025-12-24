Court-métrage | Festival des cannes, Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Court-métrage | Festival des cannes

Découvrez un programme unique de 8 courts métrages, imaginés et écrits par les résidents d’EHPAD, guidés par leurs animateurs et des scénaristes professionnels.

Au fil d’ateliers théâtre, des comédiens les accompagnent pour s’initier au jeu d’acteur. Puis, pendant une semaine, un réalisateur et une équipe de tournage investissent l’EHPAD, transformant la résidence en un véritable plateau de cinéma.

Toute cette aventure créative et humaine, c’est ce que vous propose ce programme “Le temps d’un instant” créé dans le cadre du Festival des cannes.

