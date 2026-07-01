Court-Métrage “La Mer” Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Court-Métrage “La Mer”

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Projections de courts métrages jeunesse sur le thème de la mer.

Entrée libre Tout public à partir de 3 ans. .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

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English :

L’événement Court-Métrage “La Mer” Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS