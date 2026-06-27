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Court-Métrage “La Mer” Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Espace Mélanie · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Espace Mélanie
Adresse
2 Rue des Gentilshommes
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Court-Métrage “La Mer”

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Projections de courts métrages jeunesse sur le thème de la mer.
Entrée libre Tout public à partir de 3 ans.   .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30 

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English :

L’événement Court-Métrage “La Mer” Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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