AGENDA · Riec-sur-Bélon
Court-Métrage “La Mer” Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Espace Mélanie · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Court-Métrage “La Mer”
Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Projections de courts métrages jeunesse sur le thème de la mer.
Entrée libre Tout public à partir de 3 ans. .
Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
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English :
L’événement Court-Métrage “La Mer” Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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