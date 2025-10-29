Court-métrage Le secret des mésanges dans le cadre du Festival l’Oeil Vagabond Cinéma Le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Court-métrage Le secret des mésanges dans le cadre du Festival l’Oeil Vagabond

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29

Projection » Le secret des mésanges », à partir de 6 ans.

Le festival L’OEil Vagabond est un événement itinérant de cinéma jeune public, organisé chaque année pendant les vacances de la Toussaint par l’UFFEJ Bretagne (Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse). Destiné aux enfants à partir de 3 ans, il se distingue par son approche ludique et interactive de la découverte cinématographique. .

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

