Court-Métrage Participatif Centre de Loisirs de Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt

Court-Métrage Participatif Vendredi 18 juillet, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centre de Loisirs de Milly-la-Forêt Essonne

Les participants seront invités à se joindre au projet tout au long de la journée, par créneaux de 1h maximum, sur réservation uniquement auprès de l’équipe de la Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V91)

Court-métrage photo-chorégraphique participatif et intergénérationnel.

Les enfants seront guidés par les artistes de la compagnie Myriam Dooge, mis en scène et photographiés, en vue de réaliser une court-métrage stimulant, valorisant et enthousiasmant.

Un projet précis, minutieux, festif et convivial (droits à l’image demandés).

Chacun pourra récupérer le court-métrage en version numérique le jour de la restitution publique.

Centre de Loisirs de Milly-la-Forêt 23 rue de la Chapelle St-Blaise 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01.64.98.99.84

Imagin’action !

© cie myriam dooge