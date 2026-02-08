Court-spectacle Les 3 petites ourses Lille

Court-spectacle Les 3 petites ourses

84 86 boulevard de Metz Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

Date(s) :

2026-03-28

**Trois petites ourses spectacle, La danse et la voix s’unissent et jouent autour des couleurs en comptant jusqu’à 3 !**

Des chansons se transforment,, d’un rythme à l’autre, au gré des pérégrinations et des rencontres de l’histoire.

Et retrouvez tous les albums Jeunesse de la médiathèque à emprunter !

_Dans le cadre de la semaine de la petite enfance 2026_

84 86 boulevard de Metz Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 30 42 00

English :

**Trois petites ourses spectacle, Dance and voice come together to play with colors and count to 3!

Songs are transformed, from one rhythm to another, as the story wanders and encounters.

And check out all the children’s books available to borrow from the media library!

as part of Early Childhood Week 2026_

