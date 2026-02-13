Court-spectacle « Les 3 petites ourses », médiathèque de Moulins, Lille

Court-spectacle « Les 3 petites ourses » Samedi 21 mars, 11h00 médiathèque de Moulins Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Trois petites ourses : spectacle, La danse et la voix s’unissent et jouent autour des couleurs en comptant jusqu’à 3 !

Des chansons se transforment,, d’un rythme à l’autre, au gré des pérégrinations et des rencontres de l’histoire.

Et retrouvez tous les albums Jeunesse de la médiathèque à emprunter !

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance 2026

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 93 »}]

Une bulle artistique proposée par les musiciens, comédiens, danseurs intervenants du conservatoire.

BmL_2025