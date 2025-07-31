Courtanvaux Côté Jardin Parc du château Bessé-sur-Braye

Courtanvaux Côté Jardin

Parc du château Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cette fête accueillera de nombreux exposants, des fleurs et plantes de toutes sortes, orchidées, cactées, bonsaï, bougainvillées, rosiers, clématites, légumes anciens, arbres et arbustes…ainsi que des produits de senteur, statues, poteries, apiculteur, meubles de jardin,…

Lors de cette manifestation, le Château de Courtanvaux ouvrira ses portes aux visites guidées .

Parc du château Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 09 77 besse.initiatives@orange.fr

