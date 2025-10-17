Courtenay Joue Sa Muse et Sans Balle Courtenay

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Courtenay joue Sa Muse et Sans Balle

Sketchs et surprises !

Vendredi 17 octobre 2025 à 20h30 au Pôle culturel de Courtenay.

Entrée libre, participation au chapeau

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire courtenayjoue45@gmail.com

English :

Courtenay plays Sa Muse and Sans Balle

Sketches and surprises!

Friday, October 17, 2025 at 8:30pm at the Pôle culturel in Courtenay.

Free admission, participation by hat

German :

Courtenay spielt Sa Muse und Sans Balle

Sketche und Überraschungen!

Freitag, 17. Oktober 2025 um 20:30 Uhr im Kulturpol von Courtenay.

Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut

Italiano :

Courtenay interpreta Sa Muse e Sans Balle

Sketch e sorprese!

Venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso il Centro Culturale Courtenay.

Ingresso libero, partecipazione a cappello

Espanol :

Courtenay interpreta Sa Muse y Sans Balle

¡Sketches y sorpresas!

Viernes 17 de octubre de 2025 a las 20.30 h en el Centro Cultural de Courtenay.

Entrada libre, participación por gorro

