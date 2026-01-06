Courtes soirées d’hiver 2026 59 square Charles Dullin Rennes Jeudi 15 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection des Courtes soirées d’hiver : buffet et visionnage de courts métrages sur le thème du temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T20:00:00.000+01:00

1



59 square Charles Dullin 59 square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

