Courtes soirées d’hiver 2026 59 square Charles Dullin Rennes Jeudi 15 janvier, 18h00 Gratuit
Projection des Courtes soirées d’hiver : buffet et visionnage de courts métrages sur le thème du temps
Début : 2026-01-15T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-15T20:00:00.000+01:00
59 square Charles Dullin 59 square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine