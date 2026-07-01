Courtes visites commentées des chais et du centre d’art de la Commanderie de Peyrassol, Commanderie de Peyrassol, Le Luc-en-Provence

Informations pratiques

Courtes visites commentées des chais et du centre d’art de la Commanderie de Peyrassol 19 et 20 septembre Commanderie de Peyrassol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Commanderie de Peyrassol ouvre exceptionnellement et gracieusement ses portes aux visiteurs. Le temps d’une journée, vous êtes invités à parcourir le domaine et à bénéficier d’un accès privilégié aux chais et au centre d’art, ponctué de courtes visites commentées.

+ Dégustation des vins en boutique de 10h à 19h

Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol, Rn 7, 83340 flassans sur issole Le Luc-en-Provence 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494697102 http://www.peyrassol.com http://www.instagram.com/peyrassol Sur les contreforts du massif des Maures, le domaine de La Commanderie de Peyrassol est un des domaines viticoles les plus réputés en AOP côtes de Provence en conversion biologique. Son environnement exceptionnel, son parc de sculptures, son centre d’art contemporain, ses restaurants et chambres d’hôtes, son histoire séculaire et la qualité de ses vins le rendent tout simplement incontournable. Domaine viticole de 850 ha à proximité des autoroutes A8 (sortie 35) et A57 (sortie 13), parking, boutique.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Commanderie de Peyrassol ouvre exceptionnellement et gracieusement ses portes aux visiteurs. Le temps d’une journée, vous êtes invités à le et …

©Ben Levy