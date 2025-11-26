Courtois / Erdmann / Fincker concert sortie d’album au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Courtois / Erdmann / Fincker concert sortie d’album au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 26 novembre 2025.

Simple envie d’exploration ou nécessité de rendre hommage, exorcisation de vieux démons ou besoin de s’approcher toujours plus près d’amours inassouvis, le trio continue de creuser intimement et comme un seul musicien, le sillon d’un langage qui lui est propre.

Ce nouveau répertoire, intitulé « Lines For Lions”, adresse un clin d’oeil au mouvement « cool » et à sa contribution dans l’histoire du jazz.

Le concert au 38Riv sera l’occasion de fêter la sortie du disque de ces « lInes For Lions » sur le label La Buisssonne.

“Ce trio sonne beau, à fleur de peau…Il rafraîchit les clichés, les renverse, change le sépia en arc-en-ciel…Le public reste en suspension.” Alain Gauthier, Culture Jazz

“Cette musique est, dès son émergence, une totale réussite.” Xavier Prévost, Jazz Magazine

Vincent Courtois : violoncelle

Daniel Erdmann : saxophone tenor

Robin Fincker : saxophone tenor, clarinette

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Sortie d’album — Après près de quinze années d’existence, cinq répertoires et cinq disques, le trio Courtois / Erdmann / Fincker a décidé de confronter son expérience commune, son évidente complicité et surtout un son unique, à ses réminiscences de jazz west coast.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-26T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:30:00+02:00_2025-11-26T20:30:00+02:00;2025-11-26T21:30:00+02:00_2025-11-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/