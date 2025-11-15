Courtoisie + Dj set grabuge Rennes

Courtoisie + Dj set grabuge Rennes Samedi 15 novembre, 20h00 entrée libre

Des synthés des synthés des synthés ! Courtoisie en concert au Grabuge !

Dans le cadre de ses 10 ans, l’Imprimerie Nocturne s’invite à Grabuge avec un concert de Courtoisie ainsi qu’un Dj set ! Avec une tombola pour égayer la soirée! ✨

Des synthés, des synthés et encore des synthés : armés de leurs claviers, les deux Rennais de Courtoisie composent d’entêtantes et hypnotiques mélodies électroniques. Une variation pour claviers pas si tempérés ni très courtois, qui invite à danser les yeux fermés et à décoller vers d’autres dimensions synth-wave avec John Carpenter comme pilote.

Accès PMR – Bar et restauration sur place

Métro ligne b station La Courrouze

Bus C6 arrêt Cœur de Courrouze

Début : 2025-11-15T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T23:00:00.000+01:00

https://www.facebook.com/events/24895604983403500

grabuge 24 avenue jules maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine