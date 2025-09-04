Courtoujours #20 Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Courtoujours #20 Parvis des Droits de l’Homme Lannion samedi 31 janvier 2026.

Courtoujours #20

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Jamais à court d’idées.

20 ANS ?! Pour célébrer en grande pompe ces deux décennies de courts métrages, de partage et de rires collectifs, l’association i Somnambuli propose de se délecter de la (re)découverte des films qui ont marqué l’histoire du festival Courtoujours. Joyeux florilège ! Mais aussi, de goûter aux joies de la nouveauté par une sélection récente de pépites de fiction, d’animation et documentaires. Un moment idéal, véritable voyage dans le temps, pour esquisser le portrait d’un monde en mouvement. Ce sera donc l’occasion d’assister, entre autres, à un voyage en famille entre total fiasco et tendres souvenirs, à la démonstration d’une mère chasseuse d’éléphants dans les mémoires, et à l’enterrement cocasse, mais problématique, d’un acteur qui va plutôt très bien.

Beau programme pour des 20 ans ? Dans ce joli menu, le court ne nous laisse jamais sur notre faim. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Courtoujours #20 Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose