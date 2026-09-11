COURTS CIRCUITS – D.A ANOMALY & RED COSMIC ORCHESTRA Langogne
samedi 3 avril 2027 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
COURTS CIRCUITS – D.A ANOMALY & RED COSMIC ORCHESTRA
Langogne Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
D.N Anomaly, formé autour d’une passion commune pour le rock alternatif, le grunge et le rock britannique, le trio revisite un répertoire mêlant Nirvana, Muse…
Red Cosmic Orchestra s’est donné pour mission de faire danser, chanter, funker toute personne qui viendra à sa rencontre. Pendant ce voyage cosmique, ses membres explorent les genres, mélangeant le rock, la funk, l’électro…
D.N Anomaly, formé autour d’une passion commune pour le rock alternatif, le grunge et le rock britannique, le trio revisite un répertoire mêlant Nirvana, Rage Against The Machine, Muse, Oasis, Radiohead et d’autres groupes qui ont marqué plusieurs générations de musiciens. Sans chercher l’imitation, ils privilégient l’énergie du live, les arrangements efficaces et le plaisir de partager ces morceaux avec le public.
Red Cosmic Orchestra, comme une relique d’un autre temps ou d’une autre planète, le Red Cosmic Orchestra s’est donné pour mission de faire danser, chanter, funker toute personne qui viendra à sa rencontre. Pendant ce voyage cosmique, ses membres explorent les genres, mélangeant le rock, la funk, l’électro et le hip-hop. Avide de partage, le Red Cosmic Orchestra embarque avec lui tout être humain qui lui fera confiance, pour quelques instants de fraternité et de liberté !
Le Red Cosmic Orchestra enchaîne les concerts en France et ailleurs sur toutes les scènes assez solides pour supporter son passage et a sorti son premier album, enregistré chez Mathias Chaumet (La Cafetera Roja, Malaka…), en juin 2026.
Partenariat > Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de la saison culturelle de Festiv’Allier, la saison ! .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35
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English :
D.N Anomaly, formed around a shared passion for alternative rock, grunge, and British rock, the trio reimagines a repertoire blending Nirvana, Muse…
Red Cosmic Orchestra has made it their mission to get everyone who comes to see them dancing, singing, and grooving to funk. During this cosmic journey, the band members explore different genres, blending rock, funk, and electronic music…
L’événement COURTS CIRCUITS – D.A ANOMALY & RED COSMIC ORCHESTRA Langogne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Langogne
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