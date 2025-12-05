COURTS D’ICI COURTS METRAGES LOCAUX Cinéma Le Vox Mayenne

COURTS D’ICI COURTS METRAGES LOCAUX

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Projection de 5 courts métrage en présence d’un réalisateur.

Atmosphères 53 vous propose une sélection de films courts réalisés sur le territoire ou par des réalisateur.rice.s locaux, afin de mettre en lumière la créativité et la vitalité de la production audiovisuelle locale. Vous pourrez aussi, lors de la séance, rencontrer l’un.e des réalisateur.rice.s de cette sélection pour échanger avec lui.elle autour de son métier.

✸ LES MAINS PENSANTES de Thomas Baudre 2024 France 6 min 37 Animation

En marchant le long de la Sarthe, Thomas a rencontré trois artisans. Ensemble, ils ont écrit un poème.

✸ DES CONSTRUCTIONS de Anthony Rousseau 2024 France 15 min Fiction

Dans le Nord de la France, un homme reçoit un étrange message téléphonique, qui lui annonce la mort d’un père inconnu. Sur le trajet qui le mène à Mayenne, sa ville natale où se dérouleront les funérailles, il se remémore quelques instants les images de son enfance et de son adolescence. Dans le train, il regarde, par la fenêtre les différents paysages qui se succèdent et qui lui rappellent la distance qui sépare sa vie actuelle, de celle de son passé. Chaque détail de ce long voyage symbolique révèle en lui des souvenirs, sublimés ou refoulés, fantasmés ou réels.

↪︎ Réalisé dans le cadre de la résidence d’écriture cinématographique d’Anthony Rousseau en 2023

✸ ABBAYE NOTRE-DAME DE LA COUDRE de Chloé Canevet 2024 France 26 min Documentaire

Située au cœur de la ville de Laval, l’abbaye de la Coudre est un lieu magnifique et singulier dans le paysage urbain. Des sœurs cisterciennes qui y vivent depuis des siècles selon la règle de Saint-Benoît. Elles prient, travaillent et entretiennent le lieu avec abnégation et ferveur. Elles nous dévoilent les rites et les obligations qui rythment leurs journées tout en livrant leur conception de la Foi, du Travail, de l’Existence, dans cette vie toute entière dédiée à un dialogue d’amour avec Dieu.

✸ TOUT EN DEDANS de Chloé Conseil 2025 France 23 min Documentaire

Denis, à l’automne de sa vie a le goût de l’évasion. Il voyage à travers ses milliers de CD, à travers ses balades avec Jack, le petit voisin de palier, mais ces moments de bonheur réveillent aussi les blessures du passé.

✸ LOUISE JALLU, MON BOLERO de Thomas Baudre 2023 France 3 min 40 Animation

Un clip réalisé pour la bandonéoniste Louise Jallu, à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel. .

English :

Screening of 5 short films in the presence of a director.

German :

Vorführung von 5 Kurzfilmen in Anwesenheit eines Regisseurs.

Italiano :

Proiezione di 5 cortometraggi alla presenza di un regista.

Espanol :

Proyección de 5 cortometrajes en presencia de un director.

