Courts en Meung faites votre court métrage Meung-sur-Loire vendredi 21 novembre 2025.
La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret
La Compagnie Idées Mobiles organise un marathon vidéo !
La Compagnie Idées Mobiles organise un marathon vidéo. Au programme 48 heures pour écrire, réaliser et monter un court-métrage de 4 minutes, avec 3 éléments imposées (une phrase, un objet et un personnage).
Marathon vidéo organisé les 21, 22 et 23 novembre 2025 Projection des films le 23 novembre à 15h30.
Sur inscription 15 .
La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 03 38 94 cie.ideesmobiles@gmail.com
English :
Compagnie Idées Mobiles organizes a video marathon!
German :
Die Compagnie Idées Mobiles organisiert einen Videomarathon!
Italiano :
La Compagnie Idées Mobiles organizza una maratona video.
Espanol :
La Compagnie Idées Mobiles organiza un maratón de vídeo.
