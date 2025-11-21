Courts en Meung faites votre court métrage Meung-sur-Loire

Courts en Meung faites votre court métrage Meung-sur-Loire vendredi 21 novembre 2025.

Courts en Meung faites votre court métrage

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

La Compagnie Idées Mobiles organise un marathon vidéo !

La Compagnie Idées Mobiles organise un marathon vidéo. Au programme 48 heures pour écrire, réaliser et monter un court-métrage de 4 minutes, avec 3 éléments imposées (une phrase, un objet et un personnage).

Marathon vidéo organisé les 21, 22 et 23 novembre 2025 Projection des films le 23 novembre à 15h30.

Sur inscription 15 .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 03 38 94 cie.ideesmobiles@gmail.com

English :

Compagnie Idées Mobiles organizes a video marathon!

German :

Die Compagnie Idées Mobiles organisiert einen Videomarathon!

Italiano :

La Compagnie Idées Mobiles organizza una maratona video.

Espanol :

La Compagnie Idées Mobiles organiza un maratón de vídeo.

L’événement Courts en Meung faites votre court métrage Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-23 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE