Courts-métrages d’animation Copains, copines Châteauroux

Courts-métrages d’animation Copains, copines Châteauroux samedi 13 septembre 2025.

Courts-métrages d’animation Copains, copines

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:30:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Qu’elle soit complice, joyeuse, fragile ou bouleversante, l’amitié sera au cœur des films de cette séance. L’occasion d’explorer ce lien fort et précieux qui se tisse entre les êtres.

À partir de 5 ans. Réservation conseillée. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

English :

The Saint-Jean Library invites you to a screening of an animated film.

German :

Die Bibliothek von Saint-Jean bietet Ihnen die Vorführung eines Animationsfilms an.

Italiano :

La Biblioteca di Saint-Jean proietterà un film d’animazione.

Espanol :

La Biblioteca Saint-Jean proyectará una película de animación.

L’événement Courts-métrages d’animation Copains, copines Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme