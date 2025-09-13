Courts-métrages d’animation Copains, copines Châteauroux
Courts-métrages d’animation Copains, copines
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Début : 2025-09-13 15:30:00
fin : 2025-09-13 16:30:00
2025-09-13
Qu’elle soit complice, joyeuse, fragile ou bouleversante, l’amitié sera au cœur des films de cette séance. L’occasion d’explorer ce lien fort et précieux qui se tisse entre les êtres.
À partir de 5 ans. Réservation conseillée. .
