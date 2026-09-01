Courts métrages d’animation – Le Grand Soufflet Médiathèque Ar Miltamm Servon-sur-Vilaine

Informations pratiques

Servon-sur-Vilaine

Courts métrages d’animation – Le Grand Soufflet

Médiathèque Ar Miltamm 2 rue Saint Martin Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Cinq courts-métrages pour petits et grands à la découverte d’univers et d’esthétiques très variés. Des créations issues de France, du Canada ou encore du Danemark faisant souvent référence à la musique.

Durée : 50min

A partir de 6 ans .

Médiathèque Ar Miltamm 2 rue Saint Martin Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 24 49

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English :

L’événement Courts métrages d’animation – Le Grand Soufflet Servon-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON