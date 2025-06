Courts-métrages d’animation Musique en court ! Châteauroux 2 juillet 2025 15:30

La Médiathèque Équinoxe vous propose la projection des courts-métrages d’animation.

Musique en Court ! À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Une séance pour découvrir la musique sous toutes ses formes à travers une sélection de courts-métrages d’animation. Alors ouvrez grand les yeux et les oreilles et laissez-vous porter par ce programme rythmé. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

English :

The Saint-Jean Library invites you to a screening of an animated film.

German :

Die Bibliothek von Saint-Jean bietet Ihnen die Vorführung eines Animationsfilms an.

Italiano :

La Biblioteca di Saint-Jean proietterà un film d’animazione.

Espanol :

La Biblioteca Saint-Jean proyectará una película de animación.

