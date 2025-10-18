COURTS-METRAGES De France au Québec Néoux
COURTS-METRAGES De France au Québec Néoux samedi 18 octobre 2025.
COURTS-METRAGES De France au Québec
Salle des fêtes Néoux Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
8 courts-métrages sur le thème de France au Québec
Réservations au 06 60 55 83 63 ou neouxrencontres@orange.fr
Entrée 5 € .
Salle des fêtes Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 55 83 63 neouxrencontres@orange.fr
English : COURTS-METRAGES De France au Québec
German : COURTS-METRAGES De France au Québec
Italiano :
Espanol : COURTS-METRAGES De France au Québec
L’événement COURTS-METRAGES De France au Québec Néoux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Aubusson-Felletin