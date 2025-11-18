Courts métrages de Joanna Quinn – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:30 – 22:00

Gratuit : non De 3€ à 6€ Réservation au guichet du cinéma.

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! Grande dame de l’animation britannique, plusieurs fois nominée aux Oscars et récompensée à Annecy pour l’ensemble de son œuvre, Joanna Quinn a un talent unique pour le dessin et l’humour ravageur. Elle est l’invitée du festival pour un tour d’horizon de son œuvre en 7 courts métrages où l’on suit les aventures jubilatoires de Béryl, son personnage fétiche, ouvrière entre deux âges devenue icône féministe… Invitation en partenariat avec le Cardiff Animation Festival. Au programme : Girls’ Night Out (1986), 5 min.Body Beautiful (1990), 13 min.Britannia (1993), 5 min.The Wife of Bath (1998), 5 min.Dreams and Desires : Family Ties (2006), 10 min.Elles (1992), 2 min.Affairs of the Art (2021), 16 mi. En présence de Joanna Quinn (réalisatrice). Une soirée animée par Jayne Pilling (spécialiste du cinéma d’animation). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/