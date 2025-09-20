Courts-métrages « Glimpse » Musée maritime La Rochelle

Courts-métrages « Glimpse » Musée maritime La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Courts-métrages « Glimpse » 20 et 21 septembre Musée maritime Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:15:00

« Glimpse »

Une île de papier

Maxent Foulon – Étudiant à IFFCAM

Ce documentaire retrace l’escale sur l’île d’Yeu de Jonathan, un origamiste à la découverte des espèces locales afin de les plier. Ancrer le moment, le plier en souvenir. À travers son art, Jonathan tient entre ses mains la grâce et la subtilité des oiseaux qu’il observe.

Auditorium

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 03 00 https://museemaritime.larochelle.fr/ Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.

Aux côtés de cette frégate météorologique, l’Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et actuellement vous pourrez retrouver une exposition « Génération(s) Thalassa ».

« Glimpse »

© Maxent Foulon