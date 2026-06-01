Courts métrages ; La Seconde Guerre mondiale dans le pays d’Epinal Martigny-les-Bains vendredi 26 juin 2026.

Martigny-les-Bains

Courts métrages ; La Seconde Guerre mondiale dans le pays d’Epinal

20 bis rue Alexandre Chapier Martigny-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La projection des deux courts-métrages sera l’occasion de vous présenter les impacts locaux de la Seconde Guerre mondiale et de revenir sur ce conflit qui a meurtri notre territoire.Tout public

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20 bis rue Alexandre Chapier Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

The screening of these two short films will provide an opportunity to highlight the local impacts of World War II and to reflect on this conflict that left deep scars on our region.

L’événement Courts métrages ; La Seconde Guerre mondiale dans le pays d’Epinal Martigny-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME