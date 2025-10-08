Courts métrages Le Grand Soufflet Ossé, Châteaugiron Châteaugiron

Courts métrages Le Grand Soufflet Ossé, Châteaugiron Châteaugiron mercredi 8 octobre 2025.

Courts métrages Le Grand Soufflet

Ossé, Châteaugiron Médiathèque Odyssée Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Une sélection de 5 courts-métrages pour petits et grands, qui nous rappelle que dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs, caresse les toits et murmure aux cœurs solitaires.

GRATUIT

48min à partir de 6 ans .

Ossé, Châteaugiron Médiathèque Odyssée Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 64 16

L’événement Courts métrages Le Grand Soufflet Châteaugiron a été mis à jour le 2025-08-27 par OT CHATEAUGIRON