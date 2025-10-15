COURTS SUR LA VILLE Concours de réalisation de courts-métrages avec Cinémagie Site du Mazel Monistrol-sur-Loire

Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-17

2025-10-15

Courts sur la Ville est un concours de Courts métrages qui se veut convivial et proche du public, mettant en avant de jeunes réalisateurs ayant moins de 25 ans.

Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 64 33 38 associationcinemagie@gmail.com

English :

Courts sur la Ville is a short-film competition that aims to be friendly and close to the public, showcasing young filmmakers under the age of 25.

German :

Courts sur la Ville ist ein Kurzfilmwettbewerb, der sich als benutzerfreundlich und publikumsnah versteht und junge Regisseure unter 25 Jahren in den Vordergrund stellt.

Italiano :

Courts sur la Ville è un concorso di cortometraggi progettato per essere amichevole e accessibile al pubblico, che mette in mostra giovani registi di età inferiore ai 25 anni.

Espanol :

Courts sur la Ville es un certamen de cortometrajes concebido para ser amistoso y accesible al público, en el que participan jóvenes cineastas menores de 25 años.

