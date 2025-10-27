COURTS TOUJOURS Bibliothèque Marcillé-la-Ville
COURTS TOUJOURS
Bibliothèque 35 rue de Normandie Marcillé-la-Ville Mayenne
Début : 2025-10-27 16:30:00
Pendant les vacances scolaires, prenez le temps de découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation.
Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir en famille dans un espace cocooning.
Dès 3 ans .
Bibliothèque 35 rue de Normandie Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
During the school vacations, take the time to discover animated short films.
German :
Nehmen Sie sich während der Schulferien Zeit, um Kurzfilme aus dem Bereich des Animationsfilms zu entdecken.
Italiano :
Durante le vacanze scolastiche, prendetevi il tempo per scoprire i cortometraggi d’animazione.
Espanol :
Durante las vacaciones escolares, tómese su tiempo para descubrir cortometrajes de animación.
L’événement COURTS TOUJOURS Marcillé-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co