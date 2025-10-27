COURTS TOUJOURS Bibliothèque Marcillé-la-Ville

COURTS TOUJOURS

Bibliothèque 35 rue de Normandie Marcillé-la-Ville Mayenne

Début : 2025-10-27 16:30:00

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Pendant les vacances scolaires, prenez le temps de découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation.

Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir en famille dans un espace cocooning.

Dès 3 ans .

Bibliothèque 35 rue de Normandie Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

During the school vacations, take the time to discover animated short films.

German :

Nehmen Sie sich während der Schulferien Zeit, um Kurzfilme aus dem Bereich des Animationsfilms zu entdecken.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, prendetevi il tempo per scoprire i cortometraggi d’animazione.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, tómese su tiempo para descubrir cortometrajes de animación.

