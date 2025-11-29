Couscous à emporter Ecole de musique Matha
Couscous à emporter Ecole de musique Matha samedi 29 novembre 2025.
Couscous à emporter
Ecole de musique 4 place du Château d’Eau Matha Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 19:30:00
2025-11-29
Couscous à commander jusqu’au 25 novembre . Quantité limitée ! Ne tardez pas à faire votre réservation.
Ecole de musique 4 place du Château d’Eau Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 98 09 76 marie-claire.roudier@orange.fr
English :
Couscous to order until November 25. Quantity limited! Don’t delay in making your reservation.
German :
Couscous bis zum 25. November bestellen . Die Menge ist begrenzt! Warten Sie nicht zu lange mit Ihrer Reservierung.
Italiano :
Il couscous può essere ordinato fino al 25 novembre. Quantità limitata! Non tardate a prenotare.
Espanol :
Cuscús por encargo hasta el 25 de noviembre. ¡Cantidad limitada! No se demore en hacer su reserva.
L’événement Couscous à emporter Matha a été mis à jour le 2025-11-03 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme