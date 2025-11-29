Couscous à emporter Ecole de musique Matha

Couscous à emporter

Ecole de musique 4 place du Château d’Eau Matha Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Couscous à commander jusqu’au 25 novembre . Quantité limitée ! Ne tardez pas à faire votre réservation.

.

Ecole de musique 4 place du Château d’Eau Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 98 09 76 marie-claire.roudier@orange.fr

English :

Couscous to order until November 25. Quantity limited! Don’t delay in making your reservation.

German :

Couscous bis zum 25. November bestellen . Die Menge ist begrenzt! Warten Sie nicht zu lange mit Ihrer Reservierung.

Italiano :

Il couscous può essere ordinato fino al 25 novembre. Quantità limitata! Non tardate a prenotare.

Espanol :

Cuscús por encargo hasta el 25 de noviembre. ¡Cantidad limitada! No se demore en hacer su reserva.

