Couscous à emporter/Par l’APE de Villeneuve et Saint Ilpize Villeneuve-d’Allier
Couscous à emporter/Par l’APE de Villeneuve et Saint Ilpize Villeneuve-d’Allier samedi 29 novembre 2025.
Couscous à emporter/Par l’APE de Villeneuve et Saint Ilpize
Villeneuve-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Participez au financement d’un voyage scolaire de 3 jours à la grotte de Chauvet.
15 € la part avec viande ( poulet et merguez).
12 € la part végétarienne.
Réservation jusqu’au 23 novembre au 06 32 08 23 32
.
Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 08 23 32
English :
Help finance a 3-day school trip to the Chauvet cave.
15 ? for meat (chicken and merguez).
12 ? for vegetarian.
Reservations until November 23 at 06 32 08 23 32
German :
Beteiligen Sie sich an der Finanzierung einer dreitägigen Klassenfahrt zur Chauvet-Höhle.
15 ? der Anteil mit Fleisch ( Huhn und Merguez).
12 ? der vegetarische Anteil.
Reservierung bis zum 23. November unter 06 32 08 23 32
Italiano :
Contribuire a finanziare una gita scolastica di 3 giorni alla grotta di Chauvet.
15 ? per la carne (pollo e merguez).
12 per una fetta vegetariana.
Prenotazioni fino al 23 novembre allo 06 32 08 23 32
Espanol :
Ayuda a financiar un viaje escolar de 3 días a la cueva de Chauvet.
15 € por la carne (pollo y merguez).
12€ por una porción vegetariana.
Reservas hasta el 23 de noviembre en el 06 32 08 23 32
L’événement Couscous à emporter/Par l’APE de Villeneuve et Saint Ilpize Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2025-11-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier