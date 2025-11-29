Couscous à emporter/Par l’APE de Villeneuve et Saint Ilpize

Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Participez au financement d’un voyage scolaire de 3 jours à la grotte de Chauvet.

15 € la part avec viande ( poulet et merguez).

12 € la part végétarienne.

Réservation jusqu’au 23 novembre au 06 32 08 23 32

Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 08 23 32

English :

Help finance a 3-day school trip to the Chauvet cave.

15 ? for meat (chicken and merguez).

12 ? for vegetarian.

Reservations until November 23 at 06 32 08 23 32

German :

Beteiligen Sie sich an der Finanzierung einer dreitägigen Klassenfahrt zur Chauvet-Höhle.

15 ? der Anteil mit Fleisch ( Huhn und Merguez).

12 ? der vegetarische Anteil.

Reservierung bis zum 23. November unter 06 32 08 23 32

Italiano :

Contribuire a finanziare una gita scolastica di 3 giorni alla grotta di Chauvet.

15 ? per la carne (pollo e merguez).

12 per una fetta vegetariana.

Prenotazioni fino al 23 novembre allo 06 32 08 23 32

Espanol :

Ayuda a financiar un viaje escolar de 3 días a la cueva de Chauvet.

15 € por la carne (pollo y merguez).

12€ por una porción vegetariana.

Reservas hasta el 23 de noviembre en el 06 32 08 23 32

