Couscous à volonté

Salle des fêtes Malans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Apéritif, couscous à volonté, trou malanais, salade, fromages, dessert, café. .

Salle des fêtes Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 16 89 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couscous à volonté

L’événement Couscous à volonté Malans a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON