Couscous à volonté Malans

Couscous à volonté Malans samedi 14 février 2026.

Couscous à volonté

Salle des fêtes Malans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Apéritif, couscous à volonté, trou malanais, salade, fromages, dessert, café.   .

Salle des fêtes Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 16 89 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couscous à volonté

L’événement Couscous à volonté Malans a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON