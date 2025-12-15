Couscous aux lardons Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Couscous aux lardons

Jeudi 8 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Jeudi 15 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Jeudi 22 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Jeudi 29 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Jeudi 5 février 2026 de 19h30 à 20h45. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:30:00

fin : 2026-01-15 20:45:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05

Un mariage, deux cultures, deux belles-mères…

Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !

La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie.



Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, mais pour notre plus grand plaisir, avec dérision.



Deux comédiens débordant d’énergie, gags et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques.



Avec Léa Casanova et Yanisse Mahmoudi .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A marriage, two cultures, two mothers-in-law…

Rachid loves Marie-Sophie, Marie-Sophie loves Rachid!

L’événement Couscous aux lardons Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille