COUSCOUS AUX LARDONS – THEATRE LA CARRETERIE Avignon

COUSCOUS AUX LARDONS Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Un mariage, deux cultures, deux belles-mères… Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie.Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, mais pour votre plus grand plaisir, avec dérision. 2 comédiens débordant d’énergie, gags et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques.

THEATRE LA CARRETERIE 101 RUE DE LA CARRETERIE 84000 Avignon 84