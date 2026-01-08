Couscous de La Mouette Salle des fêtes L’Éguille
Couscous de La Mouette Salle des fêtes L’Éguille samedi 21 mars 2026.
Couscous de La Mouette
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Organisé par la Mouette.
.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 49 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by La Mouette.
L’événement Couscous de La Mouette L’Éguille a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique