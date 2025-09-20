Couscous de rentrée Cayeux-sur-Mer

Couscous de rentrée Cayeux-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Couscous de rentrée

Cayeux-sur-Mer Somme

Soirée avec DJ ! buvette, bonne ambiance assurée !

Réservation par téléphone

Venez nombreux .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 7 86 50 18 48

