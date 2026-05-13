Sainte-Foy-de-Longas

Couscous rock

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association foyenne vous attend pour son repas couscous rock avec le groupe de Musique 3 Foy We.

Sur réservation uniquement. Inscription avant le 31 mai. .

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationfoyenne@gmail.com

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English : Couscous rock

L’événement Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides