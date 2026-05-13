Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas

Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas

Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24510 Sainte-Foy-de-Longas

Département : Dordogne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Sainte-Foy-de-Longas

Couscous rock

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’association foyenne vous attend pour son repas couscous rock avec le groupe de Musique 3 Foy We.
Sur réservation uniquement. Inscription avant le 31 mai.   .

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   associationfoyenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couscous rock

L’événement Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Sainte-Foy-de-Longas (Dordogne)