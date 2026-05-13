Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas
Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas samedi 6 juin 2026.
Sainte-Foy-de-Longas
Couscous rock
Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association foyenne vous attend pour son repas couscous rock avec le groupe de Musique 3 Foy We.
Sur réservation uniquement. Inscription avant le 31 mai. .
Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationfoyenne@gmail.com
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English : Couscous rock
L’événement Couscous rock Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides