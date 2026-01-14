Couscous royal façon Joséphine

D 468 Diebolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Couscous Royal façon Joséphine avec dessert et café sur place ou à emporter.

Réservation obligatoire. .

D 468 Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21 asdf-tresorier@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Couscous royal façon Joséphine Diebolsheim a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du Grand Ried