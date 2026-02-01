Couscous Royal

75 rue du rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez régaler vos papilles et partager un moment gourmand et festif !

75 rue du rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr

English :

Come and treat your taste buds and share a festive, gourmet moment!

L’événement Couscous Royal Munchhausen a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau