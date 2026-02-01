Couscous Royal Munchhausen
Couscous Royal
75 rue du rhin Munchhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-22 12:00:00
Venez régaler vos papilles et partager un moment gourmand et festif !
75 rue du rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr
English :
Come and treat your taste buds and share a festive, gourmet moment!
