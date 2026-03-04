Couscous royal le bourg Saint-Brisson

Couscous royal

le bourg Salle des fêtes Saint-Brisson Nièvre

Début : 2026-04-19 12:30:00

fin : 2026-04-19 14:30:00

2026-04-19

Un menu comprenant un apéritif, un couscous, du fromage, de la salade, un dessert et pour finir un café ou un thé. Les réservations et le règlement sont jusqu’au 07 avril. .

le bourg Salle des fêtes Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 74 48

English : Couscous royal

