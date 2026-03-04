Couscous royal le bourg Saint-Brisson
Couscous royal le bourg Saint-Brisson dimanche 19 avril 2026.
Couscous royal
le bourg Salle des fêtes Saint-Brisson Nièvre
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19 14:30:00
2026-04-19
Un menu comprenant un apéritif, un couscous, du fromage, de la salade, un dessert et pour finir un café ou un thé. Les réservations et le règlement sont jusqu’au 07 avril. .
le bourg Salle des fêtes Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 74 48
