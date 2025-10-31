Couseulles fête Halloween Courseulles-sur-Mer

Couseulles fête Halloween Courseulles-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Couseulles fête Halloween

Rue de l'édit, Voie des Français Libre, Place du Six Juin et Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Enquête magique, atelier maquillage, le Bal’Hoween de Mandarine, distribution de soupe à la Citrouille … Programme complet sur le site de la mairie

Petits Fantômes, venez fêter Halloween le vendredi 31 décembre à Courseulles-sur-Mer. Découvrez le programme d’animation de cette journée qui s’annonce terriblement amusante

Enquête Magique d’Halloween au Centre Juno Beach

Un mystérieux coffre rempli de bonbons a traversé l’océan depuis le Canada… mais il a été ensorcelé à son arrivée en Normandie ! Pour libérer les friandises, les enfants devront mener une enquête magique

– Rencontrer des personnages mystérieux la Princesse canadienne, le Pirate de l’Atlantique, le Chevalier de Caen, la Sorcière de la Côte de Nacre et l’Épouvantail des Prairies.

– Résoudre leurs énigmes, relever leurs défis et découvrir les mots magiques.

– Rassembler tous les indices pour briser le sort et retrouver le trésor de bonbons !

par le Centre Juno Beach

Voie des Français Libres Entrée libre sans inscription

de 10h à 12h30

Atelier Maquillage

par Magic Khol Body Art Offert par la Ville de Courseulles-sur-Mer

de 14h à 16h Salle de l’Édit

Gratuit sans inscription

Le Bal’Hoween de Mandarine

La compagnie Mandarine est de retour avec son Bal’hoween, un bal 100% Halloween où petits fantômes danseront la tortille des asticots. Enfilez votre costume le plus effrayant et venez partager un moment de fête et de convivialité en famille à partir de 3 ans.

Le Bal sera suivi d’un goûter gourmand offert aux enfants.

par la Compagnie “Mandarine” Offert par la Ville de Courseulles-sur-Mer

Salle de l’Édit Gratuit et ouvert à tous

de 15h30 à 17h

Distribution de soupe à la Citrouille

Pour les plus gourmands, venez déguster une délicieuse soupe à la citrouille concoctée par les bénévoles de la Ville (citrouilles offertes par Carrefour Market).

Parc de l’Édit Gratuit

A partir de 17h15

Bûcher des Fantômes

Plage principale (à coté de la Maison de la Mer)

A 18h30

Séances de cinéma

par le Cinéma de la Gare Place du Six Juin

1€ de réduction sur la formule popcorn + boisson pour les personnes déguisées

– à 19h30 Projection du film d’animation Mon petit Halloween Tarif unique 5€ dès 3 ans

– à 21h Projection du film d’horreur Conjuring, l’heure du jugement Tarif habituel interdit au moins de 12 ans .

English : Couseulles fête Halloween

Magical investigation, face-painting workshop, Tangerine’s Hoween Ball, pumpkin soup distribution… Full program on the Town Hall website

German : Couseulles fête Halloween

Magische Ermittlungen, Schminkworkshops, Tangerine’s Bal?Hoween, Verteilung von Kürbissuppe … Vollständiges Programm auf der Website des Rathauses

Italiano :

Indagini magiche, face painting, il ballo di Hoween al mandarino, zuppa di zucca… Programma completo sul sito del Comune

Espanol :

Investigación mágica, pintacaras, el Baile de la Mandarina, sopa de calabaza… Programa completo en la página web del Ayuntamiento

