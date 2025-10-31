Couseulles fête Halloween Courseulles-sur-Mer
Rue de l’édit, Voie des Français Libre, Place du Six Juin et Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
2025-10-31
Enquête magique, atelier maquillage, le Bal’Hoween de Mandarine, distribution de soupe à la Citrouille … Programme complet sur le site de la mairie
Petits Fantômes, venez fêter Halloween le vendredi 31 décembre à Courseulles-sur-Mer. Découvrez le programme d’animation de cette journée qui s’annonce terriblement amusante
Enquête Magique d’Halloween au Centre Juno Beach
Un mystérieux coffre rempli de bonbons a traversé l’océan depuis le Canada… mais il a été ensorcelé à son arrivée en Normandie ! Pour libérer les friandises, les enfants devront mener une enquête magique
– Rencontrer des personnages mystérieux la Princesse canadienne, le Pirate de l’Atlantique, le Chevalier de Caen, la Sorcière de la Côte de Nacre et l’Épouvantail des Prairies.
– Résoudre leurs énigmes, relever leurs défis et découvrir les mots magiques.
– Rassembler tous les indices pour briser le sort et retrouver le trésor de bonbons !
par le Centre Juno Beach
Voie des Français Libres Entrée libre sans inscription
de 10h à 12h30
Atelier Maquillage
par Magic Khol Body Art Offert par la Ville de Courseulles-sur-Mer
de 14h à 16h Salle de l’Édit
Gratuit sans inscription
Le Bal’Hoween de Mandarine
La compagnie Mandarine est de retour avec son Bal’hoween, un bal 100% Halloween où petits fantômes danseront la tortille des asticots. Enfilez votre costume le plus effrayant et venez partager un moment de fête et de convivialité en famille à partir de 3 ans.
Le Bal sera suivi d’un goûter gourmand offert aux enfants.
par la Compagnie “Mandarine” Offert par la Ville de Courseulles-sur-Mer
Salle de l’Édit Gratuit et ouvert à tous
de 15h30 à 17h
Distribution de soupe à la Citrouille
Pour les plus gourmands, venez déguster une délicieuse soupe à la citrouille concoctée par les bénévoles de la Ville (citrouilles offertes par Carrefour Market).
Parc de l’Édit Gratuit
A partir de 17h15
Bûcher des Fantômes
Plage principale (à coté de la Maison de la Mer)
A 18h30
Séances de cinéma
par le Cinéma de la Gare Place du Six Juin
1€ de réduction sur la formule popcorn + boisson pour les personnes déguisées
– à 19h30 Projection du film d’animation Mon petit Halloween Tarif unique 5€ dès 3 ans
– à 21h Projection du film d’horreur Conjuring, l’heure du jugement Tarif habituel interdit au moins de 12 ans .
English : Couseulles fête Halloween
Magical investigation, face-painting workshop, Tangerine’s Hoween Ball, pumpkin soup distribution… Full program on the Town Hall website
German : Couseulles fête Halloween
Magische Ermittlungen, Schminkworkshops, Tangerine’s Bal?Hoween, Verteilung von Kürbissuppe … Vollständiges Programm auf der Website des Rathauses
Italiano :
Indagini magiche, face painting, il ballo di Hoween al mandarino, zuppa di zucca… Programma completo sul sito del Comune
Espanol :
Investigación mágica, pintacaras, el Baile de la Mandarina, sopa de calabaza… Programa completo en la página web del Ayuntamiento
