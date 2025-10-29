Cousin Poteur Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Cousin Poteur Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement mercredi 29 octobre 2025.

Cousin Poteur

Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Magie pour enfants de 5 à 11 ans



Y’a-t-il sur terre des familles de magiciens ?Enfants

Romuald n’est pas un magicien comme les autres car il est le cousin d’un très célèbre sorcier !



Enfin c’est ce qu’il prétend…



Lui aussi a étudié dans une prestigieuse école de magie…



Mais des fois, tout ne fonctionne pas comme prévu…



Lors de sa quête, les enfants participeront activement au spectacle et pratiqueront les sortilèges avec Romuald: apparitions, disparitions, lévitations…



Laissez-vous transporter dans son univers rempli de surprises, de bienveillance et de magie ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic for children aged 5 to 11



Are there any families of magicians on earth?

German :

Zauberei für Kinder von 5 bis 11 Jahren



Gibt es auf der Erde Familien von Zauberern?

Italiano :

Magia per bambini dai 5 agli 11 anni



Esistono famiglie di maghi sulla terra?

Espanol :

Magia para niños de 5 a 11 años



¿Hay familias de magos en la Tierra?

L’événement Cousin Poteur Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille