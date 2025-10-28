Cousines Like Shit (Autriche) + Fiesta En El Vacio (France) Bloom Pop Brewpub Saint-Jacques-de-la-Lande

Cousines Like Shit (Autriche) + Fiesta En El Vacio (France) Bloom Pop Brewpub Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 28 octobre, 20h00 Prix libre

Des Pies Chicaillent et Cartelle présentent Cousines like shit (avant-trash duo, Autriche) + Fiesta en el Vacio (avant-pop folk, France)

### Cousines like shit (avant-trash duo, Autriche)

Cousines Like Shit est le projet musical des deux cousines autrichiennes Laura et Hannah Breitfuss, connues pour leur son « Avant Trash » – un mélange de lo-fi, indie-pop et punk, accompagné de paroles aiguisées et ironiques. Leur deuxième album, « Permanent Earthquake », est paru en mars 2025. Le duo a déjà emmené ses performances live dynamiques au-delà de l'Autriche, jouant dans toute l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Europe et les États-Unis. Accompagnées sur scène d'une puissante section rythmique de basse et batterie, elles livrent une énergie brute qui leur permet de se faire une place sur la scène internationale de la musique indie.

### Fiesta en el Vacio (avant-pop folk, France)

fiesta en el vacío est le projet solo de Luna María Cedrón. Sa musique s’inspire de la folk occitane, du rock nacional argentin et de la chanson militante des années 70. Ses textes, à la fois drôles et préoccupants, prennent un nouvel élan avec des morceaux plus dépouillés, aux sonorités pop-rock. En concert, elle interprète ses propres compositions, des palos du cante jondo comme la seguiriya, ainsi que des reprises du folklore latino-américain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T23:00:00.000+01:00

1



Bloom Pop Brewpub 34 rue des munitionnettes 35000 Rennes La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande 35000 Ille-et-Vilaine