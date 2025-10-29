Cousines Like Shit + Île de Garde L’Ubik Bar Nantes

Cousines Like Shit + Île de Garde L'Ubik Bar Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 20:00 –

Gratuit : non Prix libre Prix libre / 7 € conseillésPas de CB Tout public

En première partie, à 20h15 : Île de Garde – Synthwave (Nantes) :Formé sur les bases d’une amitié tripartite, le trio féminin nantais Île de Garde dérive au gré d’influences diverses. Voguant de villes en terres lointaines, l’île voyage en se donnant la liberté du vagabondage 2.0. L’histoire se crée dans un blockhaus et évolue entre synthé, batterie et voix. à 21h45 : Cousines Like Shit – Avant-trash – Vienne (Autriche) :À travers des punchlines percutantes, les cousines Hannah et Laura Breitfuß expriment leur regard sur les phénomènes sociaux et le paradoxe de la condition humaine. Leurs morceaux offrent une possibilité d’autoréflexion, transmettent le sentiment d’être piégé, ou bien font tout simplement sourire en révélant le côté comique de certains comportements humains.Leur son échappe à toute catégorisation — elles-mêmes le qualifient d’Avant Trash. C’est également le titre de leur premier album, sorti en septembre 2023 chez Seayou Records. Leur genre autoproclamé Avant Trash reflète le style unique des cousines, leur approche centrée sur les textes et leurs mélodies simples mais accrocheuses.

L'Ubik Bar Nantes

