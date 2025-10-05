Coussins du coeur Loudun
Coussins du coeur Loudun dimanche 5 octobre 2025.
Coussins du coeur
6 Rue Montaigne Loudun Vienne
Conception de coussins Cœur distribution en zone régionale (pour aider les personnes atteintes du cancer du sein).
dimanche 5 octobre de 9h à 18h salle des fêtes de OIRON , 8 rue des écoles (79) confection de coussins du coeur
Entrée libre et gratuite pour couturiers-es et non couturiers-es
Donnez (anciens draps, housses de couette, taies, coupons en 100% coton, mais aussi coussins, oreillers, couettes ouate 100% polyester…) ou venez participer
Sur Loudun, dépôt possible chez Magalie CRAPEZ (06 47 29 13 88) pour déposer vos dons .
6 Rue Montaigne Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 29 13 88
