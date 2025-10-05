Coussins du coeur Loudun

Coussins du coeur Loudun dimanche 5 octobre 2025.

Coussins du coeur

6 Rue Montaigne Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Conception de coussins Cœur distribution en zone régionale (pour aider les personnes atteintes du cancer du sein).

dimanche 5 octobre de 9h à 18h salle des fêtes de OIRON , 8 rue des écoles (79) confection de coussins du coeur

Entrée libre et gratuite pour couturiers-es et non couturiers-es

Donnez (anciens draps, housses de couette, taies, coupons en 100% coton, mais aussi coussins, oreillers, couettes ouate 100% polyester…) ou venez participer

Sur Loudun, dépôt possible chez Magalie CRAPEZ (06 47 29 13 88) pour déposer vos dons .

6 Rue Montaigne Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 29 13 88

English : Coussins du coeur

German : Coussins du coeur

Italiano :

Espanol : Coussins du coeur

L’événement Coussins du coeur Loudun a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais