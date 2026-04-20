Coustouges

COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO

Coustouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un voyage envoûtant au cœur de la musique espagnole, où la guitare virtuose de Jaume Torrent dialogue avec la voix lumineuse de la soprano Olga Miracle.

Un hommage vibrant à Victoria de Los Angeles, pour une soirée pleine d’émotion et de découvertes sonores.

.

Coustouges 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An enchanting journey to the heart of Spanish music, where Jaume Torrent?s virtuoso guitar dialogues with the luminous voice of soprano Olga Miracle.

A vibrant tribute to Victoria de Los Angeles, for an evening full of emotion and sonic discovery.

L’événement COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO Coustouges a été mis à jour le 2026-04-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR