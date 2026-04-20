COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO Coustouges
COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO Coustouges samedi 30 mai 2026.
Coustouges
COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO
Coustouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 14
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Un voyage envoûtant au cœur de la musique espagnole, où la guitare virtuose de Jaume Torrent dialogue avec la voix lumineuse de la soprano Olga Miracle.
Un hommage vibrant à Victoria de Los Angeles, pour une soirée pleine d’émotion et de découvertes sonores.
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Coustouges 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An enchanting journey to the heart of Spanish music, where Jaume Torrent?s virtuoso guitar dialogues with the luminous voice of soprano Olga Miracle.
A vibrant tribute to Victoria de Los Angeles, for an evening full of emotion and sonic discovery.
L’événement COUSTOUGES EN MUSIQUES CONCERT DE GUITARE ET SOPRANO Coustouges a été mis à jour le 2026-04-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR