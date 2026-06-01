Coustouges

COUSTOUGES EN MUSIQUES DUO DE VIOLONCELLES ET DANSES

Église Sainte Marie Coustouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

C’est à un programme riche et varié que nous invitent Josep et Ramon Bassal, pour un voyage musical de l’âge baroque néerlandais à la première moitié du XXe siècle, porté par leurs deux violoncelles. Les danses d’Isabel Ruiz de Villa, la Chamella , viennent accompagner et sublimer ce dialogue aux influences flamencas et sacrées.

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Église Sainte Marie Coustouges 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Josep and Ramon Bassal invite us on a rich and varied musical journey from the Dutch Baroque to the first half of the 20th century, carried by their two cellos. The dances of Isabel Ruiz de Villa, la Chamella , accompany and sublimate this dialogue of flamenco and sacred influences.

L’événement COUSTOUGES EN MUSIQUES DUO DE VIOLONCELLES ET DANSES Coustouges a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR