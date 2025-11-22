Cousumain – Cie BAL Jeanne Mordoj L’Auditorium Rezé

Cousumain – Cie BAL Jeanne Mordoj L’Auditorium Rezé samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 10:00 – 11:00

Gratuit : non 6€ à 10€ Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Ici, la prouesse du cirque est au service de la cohabitation. Comment partager ses inventions avec les autres ? Quelle richesse peut contenir une rencontre, une collaboration ? On retrouve dans ce tandem les sensations intenses et les émotions propres aux arts de la piste. Le vertige, le frisson et la jubilation s’entrelacent et forment un concentré de cirque à l’échelle des tout-petits.

L’Auditorium Rezé 44400

