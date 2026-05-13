Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Coutances au fil des rues Coutances

Coutances au fil des rues Coutances

Coutances au fil des rues Coutances mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Nicolas

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Coutances

Coutances au fil des rues

Place Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:30:00
fin : 2026-06-23 12:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Visite guidée du centre-ville de Coutances. Promenade dans la ville à la découverte des rues les plus anciennes, de l’architecture récente et des sites incontournables de Coutances cathédrale, jardin des plantes, la Reconstruction…   .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coutances au fil des rues

L’événement Coutances au fil des rues Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)